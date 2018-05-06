"Саратовские авиалинии" задержали вылет из Турции более чем на сутки

Пассажиры рейса 2938 Даламан - Саратов прилетели из Турции на резервном самолете. Об этом сообщили сегодня на сайте авиакомпании "Саратовские авиалинии". Людям пришлось ждать вылета более суток.

Самолет Embraer 190 должен был вылететь из турецкого курорта Даламан вчера в 07.50. Однако "по техническим причинам" рейс был отложен. Пассажиров разместили в гостинице.

Согласно онлайн-табло перевозчика, вылет состоялся только сегодня в 11.35. Таким образом, опоздание составило более суток - почти 28 часов. Борт прибыл в аэропорт Саратова в 16.00. Авиакомпания принесла извинения за неудобства.

Напомним, в феврале потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из Москвы в Орск. Погиб 71 человек.

После крушения Росавиация вышла с внеплановой проверкой перевозчика. В итоге ведомство ограничило авиакомпании срок сертификата эксплуатанта (в отношении Ан-148) до конца мая 2018 года.