В Ярославле арестованы готовившие теракты боевики

Суды в Ярославле заключили под стражу трех человек, задержанных накануне по подозрению в подготовке терактов на территории РФ.

По сообщению официального представителя Ярославского областного суда Натальи Сарбуновой, подозреваемые заключены под стражу на два месяца. Все трое зарегистрированы в разных районах Ярославля и в Ярославском районе. Меру пресечения для двух из них в закрытом судебном заседании определял Кировский районный суд, для третьего - Фрунзенский.

Что касается еще двух боевиков, задержанных по тому же делу, о них пресс-служба Яроблсуда информацией пока не располагает.

Напомним, согласно информации пресс-службы ФСБ, 3-4 мая в Ярославле были задержаны пять членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ", намеревавшихся совершить террористические акты на территории РФ. Во время обысков у задержанных был изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.