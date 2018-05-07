В Ярославле готовившим теракты боевикам предъявлено обвинение

Дзержинский суд в Ярославле арестовал еще двух террористов, задержанных по подозрению в подготовке терактов на территории РФ.

Таким образом, под стражу на два месяца отправлены все пять членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации ДАИШ, задержанных в Ярославле 3-4 мая.

Решение о мере пресечения для террористов принимали Кировский, Фрунзенский и Дзержинский районные суды. При этом, по словам официального представителя Ярославского областного суда Натальи Сарбуновой, двум боевикам, которых арестовывал Дзержинский районный суд, уже предъявлено обвинение. Остальные трое пока находятся в статусе подозреваемых.

Напомним, 3-4 мая ФСБ задержала в Ярославле пять боевиков, готовивших террористические акты на территории РФ. Во время обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Справка "РГ"



В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.