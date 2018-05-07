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07.05.2018 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украина не пустила капитана крымского судна "Норд" на похороны брата

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Власти Украины не позволили капитану задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" приехать в Крым на похороны своего младшего брата. Об этом ТАСС сообщила жена капитана Мария Горбенко.

Фото: ТРК "Крым"/ 1tvcrimea.ru
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По ее словам, история с задержанием на Украине капитана Горбенко негативно отразилась на состоянии здоровья его младшего брата. Он сильно переживал и нервничал. 36-летний брат Владимира Горбенко скончался после болезни. Его похороны состоятся в понедельник, 7 мая.

Несмотря на это, капитан Горбенко не сможет приехать домой, чтобы проститься с единственным братом. Владимир Горбенко, по словам его супруги, также сильно переживает из-за утраты брата.

- Он очень сильно переживает, их двое у матери было, а украинское следствие его не отпускает на похороны, - сказала Мария Горбенко.

Напомним, рыболовецкий сейнер "Норд" с экипажем из 10 человек был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Корабль под конвоем сопроводили в украинский порт, трюм опечатали, а у членов экипажа отобрали документы. Пограничники предлагали морякам свободу в обмен на признание себя гражданами Украины. Позже экипаж разделили.

Неоднократные попытки девятерых членов экипажа выехать из Украины домой пресекались, несмотря на предварительные обещания властей не препятствовать морякам в пересечении границы. 19 апреля кок и юнга судна "Норд" смогли улететь в Белоруссию и вернуться в Крым. Капитан судна все это время находится под следствием. Его здоровье заметно ухудшилось. Он уже дважды попадал в больницу на Украине, где ему оказывали медицинскую помощь.

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