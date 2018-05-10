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10.05.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшего при стрельбе в сибирском колледже перевели в реанимацию

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Молодой человек, получивший ранение во время стрельбы в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина, переведен в реанимацию. Как сообщили "РГ" в районной ЦРБ, 18-летний студент остается в тяжелом состоянии.

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В отделении хирургии уточнили, что операция длилась около часа, пострадавший попал на операционный стол с ранением дробью. Двое его однокурсников, выпрыгнувших из окна после того, как началась стрельба, остаются в больнице с переломами ног средней тяжести.

Трагедия произошла сегодня утром, через некоторое время после начала занятий. Один из первокурсников пронес в колледж ружье Иж-18, принадлежавшее его отцу. Оружие находилось в рюкзаке учащегося в разобранном виде. В коридоре он собрал гладкоствольное ружье, зашел в аудиторию и выстрелил в сокурсника. После этого вышел в коридор и нанес себе ранение, несовместимое с жизнью.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство общественноопасным способом, а областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства должностными лицами. По предварительным данным, между молодыми людьми были неприязненные отношения, которые и могли стать причиной трагических событий.

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