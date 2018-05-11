В Ульяновске сбившая ребенка девушка призналась в содеянном

В Ульяновске 24-летняя водительница, подозреваемая в нарушении правил дорожного движения повлекшем смерть человека, дает признательные показания. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ульяновского управления МВД.

Напомним, вечером 9 мая в северной части Ульяновска ВАЗ-2114, проехав на красный сигнал светофора, насмерть сбил шестилетнего ребенка, переходившего улицу по регулируемому пешеходному переходу. Свидетелями аварии стали родители ребенка, которые шли чуть позади него.

Виновница аварии с места ДТП скрылась, но была установлена и на следующий день задержана полицией. Как рассказали "РГ" в УМВД по Ульяновской области, сейчас водительница дает признательные показания и работает с адвокатом.

- В ходе допросов подозреваемая утверждает, что в момент ДТП была трезва, - уточнили в полиции.

По факту аварии и гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой пока не решен, но следствие намерено настаивать на домашнем аресте.