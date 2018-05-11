В Петербурге при пожаре на корабле погиб сварщик

При пожаре на гидрографическом судне "Ромуальд Муклевич", стоящем на ремонте в доке Кронштадтского морского завода, погиб человек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, тело обнаружили уже после того, как пожар был потушен.

Сигнал о сильном задымлении поступил на пульт дежурного сегодня после девяти утра. На место тут же отправились спасатели. Из-за повышенной опасности и сложных условий пожару был присвоен второй номер сложности. С борта судна эвакуировали десять человек. Только в половине двенадцатого, согласно данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, ранг был понижен. С огнем боролись 129 спасателей и 29 машин.

Уже после того, как возгорание удалось ликвидировать, в трюме обнаружили тело сварщика 1988 года рождения. Он проводил работы на судне и, по всей видимости, задохнулся дымом. Окончательный диагноз даст судмедэкспертиза.