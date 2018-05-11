СК: Родных бывшего вице-губернатора Кубани пытали больше суток

Также стало известно, что похоронят погибшую от рук бандитов мать Мурата Ахеджака Луизу Юсуфовну в субботу, 12 мая, на кладбище аула Псейтук (здесь же находится могила зкс-замглавы края, который умер в декабре 2010 года).
- Разбойное нападение было совершено в ночь с 8 на 9 мая, но нам об том стало известно только днем 10 мая, когда прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили троих избитых и связанных людей, - пояснил Александр Глущенко. - Пожилая женщина к этому времени уже была мертва, ее супруг и дочь были доставлены в больницу. В субботу в ауле пройдут похороны погибшей. Уголовное дело заведено по статьям, предусматривающим ответственность за разбой и убийство. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа, назначен целый комплекс экспертиз.
Как стало известно, о нападении на семью Ахеджак днем 10 мая сообщила живущая в Краснодаре младшая сестра Мурата Ахеджака. Не сумев на протяжении суток дозвониться родственникам, она приехала в аул, зашла в дом и увидела страшную картину. Мать Луиза Юсуфовна уже была мертва, у отца - Казбека Исмаиловича Ахеджака - и его дочери пульс прощупывался. Оба были доставлены в Краснодар и сейчас находятся в краевой клинической больнице № 1 имени Очаповского. Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за жизнь пациентов.
Для всего аула налет на семью Ахеджак стал настоящим шоком. В том, что напали не жители аула, соседи не сомневаются. Они полагают, что бандиты появились со стороны реки, прошли через поле и добрались до дома Ахеджаков, оставшись незамеченными.
По данным источника в правоохранительных органах, нападавших, по всей видимости, было четверо, все они находились в масках. Следователи пока не сообщают каких-либо подробностей ЧП, ограничившись короткой информацией.
- Это разбойное нападение, - сказал Александр Глущенко. - По поводу всего остального распространяться считаю преждевременным.
Как уже сообщалось, глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте трагедии и взял на личный контроль расследование этого преступления. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака.
Кстати
Судя по тому, что пострадавшие подверглись жестоким пыткам, нападение было совершено с корыстной целью. По одной из версий, бандиты искали в доме деньги, вырученные от продажи сразу нескольких квартир (известно, что Казбек Исмаилович являлся владельцем большого числа квартир в Краснодаре). Так это или нет, предстоит выяснить следствию.