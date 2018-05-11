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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Родных бывшего вице-губернатора Кубани пытали больше суток

Текст: Татьяна Павловская
Больше суток избитые и связанные родственники покойного бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака провели в доме, расположенном в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил руководитель Следственного управления СК РФ по Республике Адыгея Александр Глущенко.

Также стало известно, что похоронят погибшую от рук бандитов мать Мурата Ахеджака Луизу Юсуфовну в субботу, 12 мая, на кладбище аула Псейтук (здесь же находится могила зкс-замглавы края, который умер в декабре 2010 года).

- Разбойное нападение было совершено в ночь с 8 на 9 мая, но нам об том стало известно только днем 10 мая, когда прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили троих избитых и связанных людей, - пояснил Александр Глущенко. - Пожилая женщина к этому времени уже была мертва, ее супруг и дочь были доставлены в больницу. В субботу в ауле пройдут похороны погибшей. Уголовное дело заведено по статьям, предусматривающим ответственность за разбой и убийство. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа, назначен целый комплекс экспертиз.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области/ ТАСС
Названа причина стрельбы в новосибирском колледже

Как стало известно, о нападении на семью Ахеджак днем 10 мая сообщила живущая в Краснодаре младшая сестра Мурата Ахеджака. Не сумев на протяжении суток дозвониться родственникам, она приехала в аул, зашла в дом и увидела страшную картину. Мать Луиза Юсуфовна уже была мертва, у отца - Казбека Исмаиловича Ахеджака - и его дочери пульс прощупывался. Оба были доставлены в Краснодар и сейчас находятся в краевой клинической больнице № 1 имени Очаповского. Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за жизнь пациентов.

Для всего аула налет на семью Ахеджак стал настоящим шоком. В том, что напали не жители аула, соседи не сомневаются. Они полагают, что бандиты появились со стороны реки, прошли через поле и добрались до дома Ахеджаков, оставшись незамеченными.

По данным источника в правоохранительных органах, нападавших, по всей видимости, было четверо, все они находились в масках. Следователи пока не сообщают каких-либо подробностей ЧП, ограничившись короткой информацией.

- Это разбойное нападение, - сказал Александр Глущенко. - По поводу всего остального распространяться считаю преждевременным.

Как уже сообщалось, глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте трагедии и взял на личный контроль расследование этого преступления. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака.

Кстати

Судя по тому, что пострадавшие подверглись жестоким пыткам, нападение было совершено с корыстной целью. По одной из версий, бандиты искали в доме деньги, вырученные от продажи сразу нескольких квартир (известно, что Казбек Исмаилович являлся владельцем большого числа квартир в Краснодаре). Так это или нет, предстоит выяснить следствию.

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