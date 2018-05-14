Арестованная дочь главы Ростехнадзора по СЗФО заявила о невиновности

Елена Слабикова, дочь арестованного руководителя Северо-Западного Управления Ростехнадзора Григория Слабикова, не согласна с предъявленными обвинениями.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга, женщина заявила, что заинтересована в полном оправдании ее судом.

Вопросы к Елене Слабиковой возникли после обысков в кабинете и по месту жительства ее отца. Григорию Слабикову следователи отводят место в преступной группе, занимавшейся хищением средств из фондов саморегулируемых строительных организаций. Всего из СРО было выведено более 4,7 миллиардов рублей. По предварительным данным, у дочери свое дело: она руководит экстрим-парком и владеет небольшим отелем, но в следствии полагают, что она могла помогать отцу получать регулярные транши за "покровительство" ряда СРО.

Ряд фигурантов дела сейчас объявлены в розыск. Сам Слабиков арестован на два месяца. На заседании по избранию меры пресечения он высказал готовность сотрудничать со следствием. К слову, адвокаты чиновника предлагали суду заключить их подзащитного под домашний арест.

Такая же цель была и на заседании по Елене Слабиковой. Тем не менее, суд счел, что петербурженка на время следствия должна находиться в камере.

Внимание общественности к семье Слабиковых было приковано в связи с результатами обысков. В квартире чиновника нашли пачки банкнот, дорогие часы и другие ценности, значительно превышающие доходы семьи за длительное время.

Непосредственно у Елены Слабиковой при обысках нашли относительно небольшую сумму в 500 тысяч рублей. Также на заседании обвиняемая сообщила, что располагает двумя банковскими вкладами на 15 миллионов рублей.