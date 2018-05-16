Продлен арест генералам СКР

Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и бывшему заместителю начальника ГСУ СК РФ по Москве Денису Никандрову.

Во время заседания в суде следователь сообщил, что обвиняемые продолжают знакомиться с материалами дела. Ламонов ознакомился с 18 томами уголовного дела из 29, Никандров - с 8 томами.

"Оснований для смягчения им меры пресечения не появилось", - сказал представитель следствия.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя. Против выступили адвокаты, настаивавшие на изменении меры пресечения.

"Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Ламонову до 19 июля, Никандрову - до 19 июня", - в итоге огласил решение судья.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Изначально Ламонову, Никандрову и Максименко вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" - Андрея Кочуйкова известного в криминальных кругах как Итальянец.

Спустя год было возбуждено второе уголовное дело по факту получения сотрудниками СК 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова.

После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней формулировкой и направило его в суд.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства.

В апреле Мосгорсуд приговорил Михаила Максименко к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 миллионов рублей за получение взяток в особо крупном размере. Также суд лишил Максименко звания полковника юстиции и права занимать должности государственной службы на 3 года.

Кроме того, Никулинский суд столицы приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Оба решения не вступили в законную силу.