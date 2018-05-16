Детский лагерь эвакуируют из-за взрывов на полигоне Удмуртии

Из-за пожара и последующих взрывов на бывшем военном полигоне в Удмуртии началась эвакуация людей. В МЧС заявили, что из лагеря в 10 километрах от места ЧП начали вывозить детей.

В безопасную зону на территории Можги отправят около 80 воспитанников лагеря, сообщил ТАСС представитель регионального МЧС.

В данный момент из-за возгорания сухой травы и детонации боеприпасов перекрыто несколько километров трассы. Из села Пугачево из-за взрывной волны начали выезжать жители.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь ГУ МЧС России по Удмуртии Елена Околитенко, в районе семи часов по местному времени в Пугачево прилетят самолеты Бе-200 из Красноярска и вертолет Ми-8 из Екатеринбурга. Также к выезду готовы два пожарных поезда в Ижевске и Агрызе.