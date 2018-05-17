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17.05.2018 19:13
Рубрика: Происшествия

Пирумову предъявили обвинения в хищениях при строительстве зданий Эрмитажа

Бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову предъявлены обвинения в хищении не менее 450 млн рублей, которые были предоставлены из бюджета на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В ходе допроса Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", - сообщило ведомство в мессенджере "Там-Там".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В СК добавили, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Пирумову меры пресечения.

Пирумов, напомним, был задержан в четверг, 17 мая. Как сообщала "РГ", он фигурирует в новом уголовном дело о мошенничестве при строительстве объектов Эрмитажа, возбужденном Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСБ.

Ранее Пирумов уже был приговорен к 1,5 годам колонии общего режима по так называемому делу реставраторов. Однако его отпустили из зала суда, поскольку указанный срок он в ходе расследования отбыл в СИЗО.

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