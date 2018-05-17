СК обвинил бизнесмена в хищениях при строительстве зданий Эрмитажа

По делу о хищениях при строительстве комплекса зданий Эрмитажа обвинения предъявлены уже второму подозреваемому. Вслед за бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым обвиняемым стал глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Он ранее был задержан вместе с Пирумовым. Речь идет о хищении суммы около 450 млн рублей.

"Руководителю группы компаний "Роспан" Никите Колесникову также предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", - заявили представители Следственного комитета в мессенджере "Там-Там".

Ранее сообщалось, что в отношении Пирумова следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения. Речь идет о заключении под стражу.