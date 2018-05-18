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18.05.2018 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от паводка в Якутии превысил 300 млн рублей

Текст: Антон Валагин

В связи с паводком в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На утро 18 мая в республике подтоплены 27 населенных пунктов, ущерб от стихии превысил 300 миллионов рублей. По мнению главы Якутии Егора Борисова, в ближайшее время ущерб вырастет в разы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Мешающий проходу воды ледяной затор на реке Лена пытаются разбить ледоколом. Взрывать лед нельзя - радом проходит газопровод. Ситуацию усугубляет неблагоприятный прогноз синоптиков, пообещавших на следующей неделе обильные дожди.

- Обратите внимание, суходольные речки переполнены. Речка Куохара может пробить дамбу. В таком случае может повториться трагедия, которая случилась в 1980 году. Тогда речка пробила дамбу, в течение 10 минут перетекла в озеро Чурапча и прорвала дамбу Чурапчи. Воду удержать не смогли, и она ушла в реку Татта. За очень короткое время большая вода дошла до Ытык-Кюля и почти полностью затопило районный центр и другие населенные пункты Таттинского улуса, - рассказал Борисов на совещании, посвященной паводковой ситуации.

Дамбу в Чурапче укрепляют. В ближайшие время пострадавшие от стихии получат из регионального бюджета по 10 тысяч рублей на человека в случае частичной утраты имущества и по 20 - в случае полной его утраты. Эвакуированным, чье имущество не пострадало, выдадут по 5000 рублей.

- Из федерального бюджета будет выплачено 50 тысяч рублей в случае частичной утраты имущества и 100 тысяч - при полной его утрате, - сообщили в правительстве региона. Предварительно, на выплату материальной помощи населению будет направлено 81,6 миллиона рублей.

Уровень воды в Лене и Алдане резко поднялся 10 мая. На чиновников Усть-Майского района, не предупредивших население о грозящей опасности, завели уголовное дело о халатности.

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