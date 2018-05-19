Клинцевич оценил систему противодействия терроризму в Чечне

Инцидент с попыткой захвата заложников в грозненской церкви показал, что местные правоохранители умеют эффективно пресекать вылазки террористов, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"По сути, боевики пытались повторить в Чечне Беслан или Дубровку, а с учетом того, что объектом нападения стал православный храм, последствия могли быть крайне тяжелыми", - цитирует сенатора его пресс-служба. "Но соответствующие службы сработали практически мгновенно, и мы еще раз убедились, что в Чечне на региональном уровне создана очень эффективная система противодействия терроризму", - отметил парламентарий.

Теперь, считает он, "все, в том числе и на западе, увидели разницу между бесконечными разговорами о необходимости борьбы с терроризмом и готовностью в любой момент отразить реальную террористическую угрозу". "Нет сомнений, что сегодняшний день войдет в историю Чечни и России в целом с громадным знаком плюс", - заключил Франц Клинцевич.

Напомним, в субботу группа боевиков попыталась проникнуть на территорию грозненской церкви Архангела Михаила и захватить в заложники прихожан. Правоохранителями была проведена спецоперация под руководством главы республики Рамзана Кадырова. По данным РИА Новости, в результате боя ликвидированы четверо нападавших, погибли два сотрудника полиции, от полученных ран скончался один прихожанин церкви.