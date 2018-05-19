При нападении в Грозном погибли саратовские полицейские

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что погибшие во время нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в Грозном служили в ГУ МВД Саратовской области.

- Сегодня днем в ходе боестолкновения с преступниками в городе Грозном Чеченской Республики погибли старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Полицейские находились в служебной командировке, - сообщила Ирина Волк в официальном сообщении на сайте МВД России.

Оба погибших - старшие сержанты. 29-летний Владимир Юрьевич Горсков служил в отдельном взводе патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области. Его коллега 31-летний Кайрат Естоопарович Рахметов - полицейский поста внутренней охраны группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отделения полиции № 2 МО МВД России "Пугачевский" Саратовской области. У него остались жена и дочь.

- Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь, - отметила Ирина Волк.

Напомним, двое полицейских и один прихожанин погибли сегодня при нападении группы боевиков на церковь в центре Грозного. Один человек получил ранение средней тяжести.

Преступники, вооруженные огнестрельным оружием и ножами, собирались взять в заложники прихожан, которые были на службе в здании церкви. Охранявшие храм полицейские вступили с ними в бой, и люди в церкви успели забаррикадировать двери. В ходе операции, организованной силовым блоком республики, все бандиты были убиты. Рамзан Кадыров ранее пообещал, что власти Чечни помогут семьям погибших полицейских, а также отметил, что участники спецоперации против боевиков достойны высоких наград.

Личности нападавших установлены. Трое из них проживали в Чечне. Главарь банды - уроженец соседнего региона. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по ст 317 УК РФ. Александр Бастрыкин поручил расследование сотрудникам Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.