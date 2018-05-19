Новости

Надаль победил Джоковича в полуфинале турнира в Риме 19:35
Власти Чечни помогут семьям погибших в Грозном полицейских 19:26
Тверской подросток убил приемную семью 19:24
Фазель прокомментировал возможную отмену постолимпийских чемпионатов мира 19:03
Посещаемость ЧМ-2018 по хоккею составит около 525 тысяч человек 18:57
Президент датской федерации хоккея: У нас нет денег на участие в КХЛ 18:50
Делом о нападении на церковь займется Главное управление СК по СКФО 18:43
Мария Шарапова: Моя карьера недалека от завершения 18:34
ЕС подготовил программу противодействия санкциям США в отношении Ирана 18:22
СК завел уголовное дело после нападения на церковь в Грозном 18:21
Стало известно, чем кормили гостей на свадьбе принца Гарри 18:19
Муфтий КЧР осудил нападение боевиков на церковь в Грозном 18:13
Ученые установили по зубам точную дату смерти Гитлера 18:05
Backstreet Boys выпустили новый клип впервые за много лет 17:31
В Германии неизвестный застрелил на улице двух человек 17:20
При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских 17:20
Cуд отправил следователя под домашний арест за крупную взятку 17:09
Появилось первое видео испытаний ракетного корабля "Ураган" 17:04
В Грозном боевики попытались захватить прихожан церкви 16:56
Звезда "ДухLess 2" и "Солнечного удара" Милош Бикович ранен на съемках 16:53
Украинских силовиков обвинили в применении боеприпасов со шрапнелью 16:49
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 20 человек 16:43
В Петербурге мужчина с автоматом ворвался в пиццерию 15:45
Московские школьники получили 906 дипломов на Всероссийской олимпиаде 15:42
ФХР поможет развивать туркменский хоккей 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
19.05.2018 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Чечни помогут семьям погибших в Грозном полицейских

Текст: Михаил Сухарев

Семьи погибших полицейских при нападении на церковь Архангела Михаила в Грозном получат помощь от властей Чечни. Такое поручение дал Рамзан Кадыров.

Делом о нападении на церковь займется Главное управление СК по СКФО

Как сообщил глава республики, погибшие полицейские были прикомандированными сотрудниками УВД МВД РФ по Саратовской области. Именно они охраняли территорию церкви в момент нападения и первыми встали на пути бандитов, а также сумели вызвать подмогу.

- Это были настоящие патриоты России, которые сорвали план незаметного и бесшумного проникновения в церковь! Находясь непосредственно на месте, и контролируя ход операции, я ещё раз убедился, что сотрудники правоохранительных органов готовы остановить и уничтожить любого врага, посягнувшего на покой мирных граждан, - отметил Рамзан Кадыров в сообщении.

Нападение на церковь в центре Грозного произошло сегодня около 15.00. Четверо боевиков, вооруженных ружьями, ножами и бутылками с зажигательной смесью пытались взять в заложники прихожан церкви. Все боевики были уничтожены в ходе спецоперации.

Главное сегодня

В Грозном боевики попытались захватить прихожан церкви
Партия "Альтернатива для Германии" подала в суд на Меркель
Порошенко отозвал представителей Украины из всех уставных органов СНГ
ЕС и Иран договорились провести семинар по ядерному сотрудничеству
Шведская газета: Попытка завоевать Россию обернется кошмаром