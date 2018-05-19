Власти Чечни помогут семьям погибших в Грозном полицейских

Семьи погибших полицейских при нападении на церковь Архангела Михаила в Грозном получат помощь от властей Чечни. Такое поручение дал Рамзан Кадыров.

Как сообщил глава республики, погибшие полицейские были прикомандированными сотрудниками УВД МВД РФ по Саратовской области. Именно они охраняли территорию церкви в момент нападения и первыми встали на пути бандитов, а также сумели вызвать подмогу.

- Это были настоящие патриоты России, которые сорвали план незаметного и бесшумного проникновения в церковь! Находясь непосредственно на месте, и контролируя ход операции, я ещё раз убедился, что сотрудники правоохранительных органов готовы остановить и уничтожить любого врага, посягнувшего на покой мирных граждан, - отметил Рамзан Кадыров в сообщении.

Нападение на церковь в центре Грозного произошло сегодня около 15.00. Четверо боевиков, вооруженных ружьями, ножами и бутылками с зажигательной смесью пытались взять в заложники прихожан церкви. Все боевики были уничтожены в ходе спецоперации.