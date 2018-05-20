Погибший прихожанин храма приехал в Чечню на поиски родных

Воскресную панихиду по погибшим во время нападения на храм Архангела Михаила в Грозном провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Напомним, накануне боевики прошли на территорию храма Архангела Михаила через ворота, но войти внутрь не смогли. Снаружи их встретила охрана церкви, а дверь забаррикадировали прихожане. В результате нападения погибли три человека, в том числе прихожанин, не позволивший боевикам проникнуть в храм.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам сообщил, что погибший во время нападения прихожанин приехал из Узбекистана на поиски родственников.

- У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами, - отметил архиепископ, добавив, что епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь раненным, находящимся в больнице.

После панихиды священнослужитель заявил, что представителям разных концессий, живущим в республиках Северо-Кавказского федерального округа, надо объединить усилия для борьбы с терроризмом и сохранить мир и согласие.

- В нашей епархии мы переживаем уже второе такое событие, - сказал священнослужитель (в Кизляре 18 февраля местный житель открыл стрельбу по прихожанам Свято-Георгиевского храма, погибли пять женщин, четыре человека, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, получили ранения - ред.). - А вчера подобная трагедия произошла в Грозном. Все это свидетельствует о том, что некие силы желают внести раздор в межконфессиональное согласие и поэтому нам необходимо всем - и мусульманам, и православным, и иудеям, проживающим на Кавказе, объединить свои силы, чтобы сохранить мир и то, что достигнуто большой ценой.

Как ранее сообщала "РГ", по факту субботнего нападения на храм Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется следствие.