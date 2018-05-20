Погибший прихожанин храма приехал в Чечню на поиски родных

Новости

Новый президент Черногории намерен улучшить отношения с Россией 18:48
Белый дом: Саммит США и КНДР остается в планах 18:41
В Ленобласти при жесткой посадке Су-29 погиб пилот 18:40
На велопарад в Москве приехали больше 30 тысяч человек 18:37
Илон Маск объявил о появлении двухмоторной Tesla Model 3 18:28
Трамп призвал СМИ прекратить "охоту на ведьм" в поисках связей с РФ 18:16
Выборы мэров в двух крупнейших городах Молдавии признаны состоявшимися 18:10
В Воронеже завели дело о гибели четырех человек в ДТП 17:43
СМИ: Британия не отказывала в визе Роману Абрамовичу 17:35
На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек 17:32
Видео: В Выборгском заливе заметили горбатого кита 17:22
СК раскрыл подробности гибели парашютистов в Татарстане‍ 17:02
Tissot выпустил стальной хронограф размера XL 16:37
В Крыму решили создать центр для изучения онкологии 16:28
Самолет не смог вылететь из Пулково из-за поломки двигателя 16:24
Во Франции дали срок мужчине, проколовшему шины шести тысяч машин 16:20
Дмитрий Нагиев рассказал, как Григорий Лепс сломал ребра 16:20
Дженнифер Энистон сыграет лесбиянку-президента США 16:03
В Толмачево кемеровчанина сняли с самолета за мат 16:00
Панихида по погибшим при нападении на храм прошла в Грозном 15:54
Молодая актриса обвинила 59-летнего Люка Бессона в изнасиловании 15:36
Шотландия назвала условие для проведения референдума о независимости 15:27
В Москве прошел международный турнир 3х3 15:15
Facebook запустит новую функцию для историй 14:36
Гитару Боба Дилана продали на аукционе за 490 тысяч долларов 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
20.05.2018 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погибший прихожанин храма приехал в Чечню на поиски родных

Текст: Татьяна Павловская
Воскресную панихиду по погибшим во время нападения на храм Архангела Михаила в Грозном провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Напомним, накануне боевики прошли на территорию храма Архангела Михаила через ворота, но войти внутрь не смогли. Снаружи их встретила охрана церкви, а дверь забаррикадировали прихожане. В результате нападения погибли три человека, в том числе прихожанин, не позволивший боевикам проникнуть в храм.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам сообщил, что погибший во время нападения прихожанин приехал из Узбекистана на поиски родственников.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Настоятель храма в Грозном рассказал, как прихожане спаслись от боевиков

- У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами, - отметил архиепископ, добавив, что епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь раненным, находящимся в больнице.

После панихиды священнослужитель заявил, что представителям разных концессий, живущим в республиках Северо-Кавказского федерального округа, надо объединить усилия для борьбы с терроризмом и сохранить мир и согласие.

- В нашей епархии мы переживаем уже второе такое событие, - сказал священнослужитель (в Кизляре 18 февраля местный житель открыл стрельбу по прихожанам Свято-Георгиевского храма, погибли пять женщин, четыре человека, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, получили ранения - ред.). - А вчера подобная трагедия произошла в Грозном. Все это свидетельствует о том, что некие силы желают внести раздор в межконфессиональное согласие и поэтому нам необходимо всем - и мусульманам, и православным, и иудеям, проживающим на Кавказе, объединить свои силы, чтобы сохранить мир и то, что достигнуто большой ценой.

Как ранее сообщала "РГ", по факту субботнего нападения на храм Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется следствие.

Главное сегодня

Американские СМИ нашли агента ФБР в предвыборном штабе Трампа
Немецкий парламентарий назвала санкции против РФ вредными для Германии
Китай и США решили остановить торговую войну
В Москве стартовал масштабный велопарад
На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек