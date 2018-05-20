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20.05.2018 21:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне пострадавшему при стрельбе в храме врачу сделали операцию

Текст: Татьяна Павловская

Заведующему отделением детской хирургии и урологии Гудермесской Центральной районной больницы Федору Напольникову, пострадавшему в результате нападения на храм Архангела Михаила в Грозном, проведена операция.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Чеченской Республики.

Как отметили в ведомстве, у Напольникова было повреждено легкое, операцию провел один из ведущих специалистов в Чечне Хамзат Ибриев.

"Состояние пациента стабильно тяжелое, его жизни полученное ранение не угрожает", -  сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Как писала  "РГ", доктор Федор Напольников был прихожанином храма Архангела Михаила. Во время нападения вместе с настоятелем отцом Сергием он держал дверь, чтобы не допустить боевиков внутрь. Детский врач получил ранение, когда террористы, пытаясь открыть дверь, начали стрелять по ней из обреза.

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