В Чечне пострадавшему при стрельбе в храме врачу сделали операцию

Заведующему отделением детской хирургии и урологии Гудермесской Центральной районной больницы Федору Напольникову, пострадавшему в результате нападения на храм Архангела Михаила в Грозном, проведена операция.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Чеченской Республики.

Как отметили в ведомстве, у Напольникова было повреждено легкое, операцию провел один из ведущих специалистов в Чечне Хамзат Ибриев.

"Состояние пациента стабильно тяжелое, его жизни полученное ранение не угрожает", - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Как писала "РГ", доктор Федор Напольников был прихожанином храма Архангела Михаила. Во время нападения вместе с настоятелем отцом Сергием он держал дверь, чтобы не допустить боевиков внутрь. Детский врач получил ранение, когда террористы, пытаясь открыть дверь, начали стрелять по ней из обреза.