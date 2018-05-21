В Ленобласти возбудили дело по факту крушения самолета Су-29

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Ломоносовском районе Ленинградской области. При падении воздушного судна погиб его владелец, находившийся в кабине.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СКР, расследование ведется в рамках статьи "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека".

Спортивный самолет рухнул в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Куммолово рядом с деревней Ломаха.

Су-29 загорелся и развалился на части. У пилота - 60-летнего предпринимателя не было шанса спастись. Он скончался на месте происшествия.