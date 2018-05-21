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21.05.2018 07:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти возбудили дело по факту крушения самолета Су-29

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Ломоносовском районе Ленинградской области. При падении воздушного судна погиб его владелец, находившийся в кабине.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СКР, расследование ведется в рамках статьи "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека".

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Спортивный самолет рухнул в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Куммолово рядом с деревней Ломаха.

Су-29 загорелся и развалился на части. У пилота - 60-летнего предпринимателя не было шанса спастись. Он скончался на месте происшествия.

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