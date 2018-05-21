Вышел трейлер пошлой черной комедии про кукольные убийства
Кукольное насилие, плюшевый стриптиз, язык-ящерица и антипуританское настроение: вышли постер и трейлер марионеточного комедийного нуара с рейтингом R "Игрушки для взрослых" (The Happytime Murders).
За режиссерскую составляющую проекта, ранее обозначенного как "Веселые убийства", ответственность несет Брайан Хенсон ("Маппеты", "Галактическая война").
Сценарием занимались Тодд Бергер и Ди Остин Робертсон ("Праздничный путь").
В альтернативной вселенной, где люди и куклы вынуждены жить бок о бок, последним приходится куда тяжелее - их социальный статус куда ниже и многие экс-марионетки готовы идти на все, чтобы заполучить более выгодное местечко под солнцем.
Помимо всевозможных способов различной степени законности, существует шоу "Веселая банда", в которых куклы, чтобы стать знаменитыми, порой ведут себя как последние психопаты и отморозки.
И внезапно некий маньяк с дробовиком начинает зверски расправляться с кукольными "звездами".
Делом занимается парочка детективов-антиподов, готовых в любой момент наброситься друг на друга: "правильная" представительница порядка из людей (Мелисса МакКарти) и ее напарник-кукла, бабник и алкоголик, разжалованный из полиции и как-то связанный с одной из жертв.
В главных ролях Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Джоэл МакХэйл, Майя Рудольф и т.д.
Melissa McCarthy Meets Foul-Mouthed Muppets In First Trailer For THE HAPPYTIME MURDERShttps://t.co/OZfw000FPi#TheHappytimeMurders pic.twitter.com/4Dc4R3WZvC— TheMovieWaffler.com (@themoviewaffler) 18 мая 2018 г.
Премьера намечена на 17 августа.
Трейлер (строго 18+) можно найти на YouTube-канале STX Entertainment.