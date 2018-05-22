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Ущерб от паводка в Якутии оценили почти в 800 млн рублей 13:20
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22.05.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от паводка в Якутии оценили почти в 800 млн рублей

Текст: Оксана Грибанова

Ущерб от масштабного паводка на реках Якутии, в результате чего было подтоплено 35 населенных пунктов, специалисы оценили примерно в 800 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Фото: depositphotos.com
В Якутии людям почти сутки пришлось плыть на унесенном паводком доме

Ранее 18 мая глава Якутии Егор Борисов заявил об ущербе от стихийного бедствия в размере 300 миллионов рублей, предупредив, что цифра будет расти.

Как сегодня пояснил первый зампред правительства региона Алексей Колодезников, по предварительным данным, на первичную материальную помощь жителям потребуется не менее 93 миллионов рублей, на восстановление дорог - более 670 миллионов рублей, объектов образования - 33 миллиона.

По последней информации, из большинства жилых зон вода ушла, напряженная обстановка сейчас сохраняется в шести населенных пунктах трех районов Якутии. В регионе действует режим ЧС федерального значения.

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