На полигоне в Пугачеве потушили пожар

В селе Пугачево в Удмуртии потушили пожар. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Главного управления МЧС России по республике Вероника Митрофанова.

- Пожар потушен, группировка полностью выведена, - сказала Митрофанова.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться днем 16 мая. Из-за происшествия с территории эвакуировали около двух тысяч человек и ввели режим ЧС, который через сутки сняли. Тушить сильный пожар прилетела авиация из Красноярска и Екатеринбурга. Сейчас жители уже вернулись в свои квартиры. Позже некоторые из них сообщили, что компания, которая занимается утилизацией снарядов, задолжала им за работу крупные суммы.