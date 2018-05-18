Жители Пугачева рассказали о долгах компании-утилизатора снарядов

Новости

В Москве госпитализирован режиссер Леонид Хейфец 14:25
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку 14:23
Пермский робот-терминатор научился человеческому взгляду 14:22
Медведев предложил сохранить за Колокольцевым пост главы МВД России 14:20
Медведев предложил Путину назначить министром финансов Силуанова 14:16
Медведев предложил назначить Скворцову на пост министра здравоохранения 14:14
Суд в Костроме арестовал подозреваемого в убийстве школьницы 14:14
Под Петербургом обрушилась историческая дача 14:09
Опубликован полный состав нового правительства России 14:08
Медведев представил кандидатуру Шойгу на должность министра обороны 14:00
Звукооператор ВГТРК получил ранение при обстреле в Донбассе 13:57
Медведев предложил кандидатуру Зинчева на пост главы МЧС 13:55
Больной раком Николай Караченцов вернулся из Израиля 13:45
Пушков: США своими санкциями подчеркивают вассальный статус союзников 13:37
В Госдуме предложили незамедлительно блокировать "колумбайн-сообщества" 13:33
Ущерб от паводка в Якутии превысил 300 млн рублей 13:23
Под Тулой шестилетнего мальчика задавило бетонной плитой 13:18
Сергей Лукьяненко анонсировал новые экранизации своих книг 13:18
Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы 13:10
Вышел трейлер сайфай-боевика со Сталлоне, Батистой и 50 Cent 13:09
Путин примет решения по составу правительства сегодня 13:08
Видео: В Сибири автокран при спуске судна на воду рухнул в реку 13:07
Трем российским вузам отказали в госаккредитации 13:07
"Острые козырьки" могут стать полнометражным фильмом, мюзиклом и балетом 12:58
Под Калининградом появится 40-метровый волк Забивака 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Пугачева рассказали о долгах компании-утилизатора снарядов

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Компании, которые занимались утилизацией боевых снарядов на территории бывшего военного городка в удмуртском селе Пугачево, задолжали местным жителям, работавшим на них, крупные суммы. Об этом "РГ" сообщили сами пострадавшие.

Фото: instagram.com@vlenalenskaya
В Удмуртии из-за пожара на полигоне ввели режим ЧС

- Мы работали здесь раньше, нам не заплатили, мы ушли. Остались без денег. Местные жители там работали на КПП, сборщиками - металл собирали. Да и сейчас работают. Мне за три месяца задолжали, а другим суммы и по полмиллиона, и по 200 тысяч, у кого сколько. Люди немного поработают, деньги не выплачивают и они уходят. Я продержалась три месяца, - рассказала одна из местных жительниц.

Стоит отметить, что первый случай взрыва боеприпасов в Пугачево произошел в 2011 году, затем происшествие повторилось в 2015-м. Начиная с 2011 года, утилизацией на этой территории занимались три компании: "Уральский пиротехнический завод", ООО "Вторметалл" и ООО "НПФ Специальные Технологии". Сейчас одна из них - "Вторметалл" - находится в стадии ликвидации. При этом всеми тремя организациями руководил Сергей Михальчук, ныне - генеральный директор ООО "НПФ Специальные Технологии", компании, которая сейчас работает в поселении. Примечательно и то, что в 2011 году подрядчик обещал закончить утилизацию к 2014-му, а теперь говорит, что на это потребуется еще 5-7 лет.

Информацию о долгах подрядчиков "РГ" подтвердил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, с этим вопросом во время работ по тушению к нему подходили несколько местных жителей.

Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости
В Пугачеве устранили открытые очаги возгорания на полигоне

- Да, жалобы поступали. Три человека, с которыми я общался, сказали, что были судебные положительные решения по выплатам работникам, но самих выплат, насколько я понял, не было, поэтому мы совместно со Следственным управлением СК по Удмуртской Республике эту работу проведем, но, по всей видимости, речь идет о тех предприятиях, которые ранее выступали подрядчиками по договору с министерством обороны, а не о "Специальных технологиях", - сказал Семенов.

В ответ на вопрос "РГ", известно ли ему, что у всех трех организаций был один генеральный директор, премьер ответил: "Да, это известный факт".

Он также добавил, что заказчиком по разоружению объекта является министерство обороны, а исполнитель - ООО "НПФ Специальные Технологии" - финансирование от ведомства не получает.

- Смысл договора в том, что подрядчик не получает деньги заказчика, а вправе использовать металл, который он сам извлечет на месте бывшего арсенала, - подытожил Семенов.

Сергей Михальчук комментировать ситуацию с долгами перед местными жителями отказался.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая около трех часов дня по местному времени. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС, которые через сутки сняли. Тушить сильный пожар прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Сейчас МЧС продолжает тушить очаги задымления, а все эвакуированные жители уже вернулись в свои квартиры.

Главное сегодня

Сергея Скрипаля выписали из госпиталя
Немецкий министр раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами
СМИ: КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей
Президент Сербии объяснил нежелание вводить санкции против России