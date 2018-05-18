Жители Пугачева рассказали о долгах компании-утилизатора снарядов

Компании, которые занимались утилизацией боевых снарядов на территории бывшего военного городка в удмуртском селе Пугачево, задолжали местным жителям, работавшим на них, крупные суммы. Об этом "РГ" сообщили сами пострадавшие.

- Мы работали здесь раньше, нам не заплатили, мы ушли. Остались без денег. Местные жители там работали на КПП, сборщиками - металл собирали. Да и сейчас работают. Мне за три месяца задолжали, а другим суммы и по полмиллиона, и по 200 тысяч, у кого сколько. Люди немного поработают, деньги не выплачивают и они уходят. Я продержалась три месяца, - рассказала одна из местных жительниц.

Стоит отметить, что первый случай взрыва боеприпасов в Пугачево произошел в 2011 году, затем происшествие повторилось в 2015-м. Начиная с 2011 года, утилизацией на этой территории занимались три компании: "Уральский пиротехнический завод", ООО "Вторметалл" и ООО "НПФ Специальные Технологии". Сейчас одна из них - "Вторметалл" - находится в стадии ликвидации. При этом всеми тремя организациями руководил Сергей Михальчук, ныне - генеральный директор ООО "НПФ Специальные Технологии", компании, которая сейчас работает в поселении. Примечательно и то, что в 2011 году подрядчик обещал закончить утилизацию к 2014-му, а теперь говорит, что на это потребуется еще 5-7 лет.

Информацию о долгах подрядчиков "РГ" подтвердил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, с этим вопросом во время работ по тушению к нему подходили несколько местных жителей.

- Да, жалобы поступали. Три человека, с которыми я общался, сказали, что были судебные положительные решения по выплатам работникам, но самих выплат, насколько я понял, не было, поэтому мы совместно со Следственным управлением СК по Удмуртской Республике эту работу проведем, но, по всей видимости, речь идет о тех предприятиях, которые ранее выступали подрядчиками по договору с министерством обороны, а не о "Специальных технологиях", - сказал Семенов.

В ответ на вопрос "РГ", известно ли ему, что у всех трех организаций был один генеральный директор, премьер ответил: "Да, это известный факт".

Он также добавил, что заказчиком по разоружению объекта является министерство обороны, а исполнитель - ООО "НПФ Специальные Технологии" - финансирование от ведомства не получает.

- Смысл договора в том, что подрядчик не получает деньги заказчика, а вправе использовать металл, который он сам извлечет на месте бывшего арсенала, - подытожил Семенов.

Сергей Михальчук комментировать ситуацию с долгами перед местными жителями отказался.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая около трех часов дня по местному времени. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС, которые через сутки сняли. Тушить сильный пожар прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Сейчас МЧС продолжает тушить очаги задымления, а все эвакуированные жители уже вернулись в свои квартиры.