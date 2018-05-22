Омский академический симфонический оркестр к началу летнего сезона приготовил программу, посвященную колокольным звонам. Солистом при этом выступит звонарь Крестовоздвиженского собора Омской епархии Сергей Беляков.

Программу "Звонница" представят седьмого июня в Концертном зале омской филармонии. Впервые вместе с музыкантами на сцену выйдет известный звонарь Сергей Беляков - он самостоятельно обучился этому мастерству, стал лауреатом многих всероссийских конкурсов.

В новой программе колокола играют большую роль. Беляков продемонстрирует на них оригинальные звоны - с этой целью на сцене установят церковную звонницу. Колокола зазвучат в Увертюре "1812" Чайковского и в Фантазии для оркестра "Русь колокольная" Петрова. Оркестровые колокола также прозвучат в Увертюре "Светлый праздник" Римского-Корсакова и "Светлом празднике" Рахманинова. В этих произведениях выражена народная радость по поводу главного христианского праздника - Светлого Христова Воскресения.

Добавим, что в Омске состоялся первый выпуск Школы звонарей. Правильно "бить в колокола" за полгода научились шестеро омичей. Руководил курсами тот же Сергей Беляков.