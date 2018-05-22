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22.05.2018 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест четверым обвиняемым по делу "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Центральный районный суд Кемерова оставил под арестом генерального директора компании-арендатора сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Гендиректор компании-арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Гендиректор компании-арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Задержанная сразу после пожара, она была арестована до 25 мая 2018 года. Как сообщили "РГ" в суде, срок содержания под стражей обвиняемой по уголовному делу продлен до 25 августа по ходатайству старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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По мнению следствия, как сообщает ТАСС, меру пресечения Судденок изменить невозможно, поскольку она может скрыться от суда или оказывать воздействие на свидетелей. Из них допрошены еще не все. И следственные действия также не закончены. Еще предстоит провести осмотр документов и до конца июня завершить экспертизы, в том числе, бухгалтерскую, пожарную, техническую и медицинскую.

Надежда Судденок, в свою очередь, заявила, что скрываться и куда-либо бежать от следствия не собирается, так как ухаживает за престарелой матерью. Суть предъявленных ей обвинений она по-прежнему отрицает, повторила, что является формальным руководителем компании, а фактически последней управляла генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (ККК), основного собственника ТРЦ, Юлия Богданова. К материалам дела приобщили справку о состоянии здоровья матери Судденок, подтверждающую, что пожилая женщина нуждается в постоянном уходе.

В итоге ходатайство следствия поддержал представитель прокуратуры, и суд принял решение оставить Судденок под арестом. Постановление еще не вступило в законную силу.

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Ранее Центральный райсуд продлил срок содержания под стражей до 24 августа техническому директору ККК Георгию Соболеву, сотруднику компании-поставщика системы пожарной сигнализации "Системный интегратор" Александру Никитину и работнику частного охранного предприятия Сергею Антюшину. А 23 и 24 мая будут рассмотрены ходатайства о продлении ареста гендиректора ККК Юлии Богдановой, бывшего начальника Госстройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой и руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко. Еще один обвиняемый по уголовному делу - начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин - заключен под стражу до 11 июня.

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