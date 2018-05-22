Суд продлил арест четверым обвиняемым по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова оставил под арестом генерального директора компании-арендатора сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок.

Задержанная сразу после пожара, она была арестована до 25 мая 2018 года. Как сообщили "РГ" в суде, срок содержания под стражей обвиняемой по уголовному делу продлен до 25 августа по ходатайству старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.

По мнению следствия, как сообщает ТАСС, меру пресечения Судденок изменить невозможно, поскольку она может скрыться от суда или оказывать воздействие на свидетелей. Из них допрошены еще не все. И следственные действия также не закончены. Еще предстоит провести осмотр документов и до конца июня завершить экспертизы, в том числе, бухгалтерскую, пожарную, техническую и медицинскую.

Надежда Судденок, в свою очередь, заявила, что скрываться и куда-либо бежать от следствия не собирается, так как ухаживает за престарелой матерью. Суть предъявленных ей обвинений она по-прежнему отрицает, повторила, что является формальным руководителем компании, а фактически последней управляла генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (ККК), основного собственника ТРЦ, Юлия Богданова. К материалам дела приобщили справку о состоянии здоровья матери Судденок, подтверждающую, что пожилая женщина нуждается в постоянном уходе.

В итоге ходатайство следствия поддержал представитель прокуратуры, и суд принял решение оставить Судденок под арестом. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее Центральный райсуд продлил срок содержания под стражей до 24 августа техническому директору ККК Георгию Соболеву, сотруднику компании-поставщика системы пожарной сигнализации "Системный интегратор" Александру Никитину и работнику частного охранного предприятия Сергею Антюшину. А 23 и 24 мая будут рассмотрены ходатайства о продлении ареста гендиректора ККК Юлии Богдановой, бывшего начальника Госстройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой и руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко. Еще один обвиняемый по уголовному делу - начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин - заключен под стражу до 11 июня.