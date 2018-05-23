Поощрение спроса на электромобили обойдется в миллиарды рублей

В нашем государстве, богатом нефтью и газом, доля электромобилей в общем парке пока ничтожна. Около трех тысячных процента. По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 января 2018 года в РФ насчитывалось 1771 электромобиль на 42,4 миллиона легковушек, при этом общее число автомобилей всех мастей в стране уже перевалило за 50 миллионов единиц.

Несмотря на такую колоссальную разницу, повышение спроса на электрокары должно стать в России трендом, считают эксперты. В Стратегии развития автопрома до 2025 года, принятой буквально на днях, предусмотрены два сценария для эволюции этого сегмента. Оптимистичный подразумевает отставание от глобальных темпов роста доли электромобилей в продажах в среднем на 4-5 лет. В этом случае к 2020 году число электрокаров может достичь 15-25 тысяч или примерно полутора процентов в продажах. К 2025 году, если средняя стоимость батарей снизится до 100-150 долларов за киловатт/час, на нашем рынке уже смогут колесить до 100 тысяч ТС с электромотором. Пессимистичный сценарий предполагает отставание от глобального рынка на 6-7 лет, и к 2025 году доля электромобилей в продажах может составить 3-4 процента, а их общее количество окажется в районе 65-85 тысяч единиц.

Тем не менее на экспертном совещании "Инструменты стимулирования спроса на электромобили" начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков оперировал еще более скромными, но одновременно более реальными цифрами: к 2025 году парк электромобилей в стране при благоприятных условиях может вырасти до 50-60 тысяч штук.

Что же это за благоприятные условия? Проект Стратегии предусматривает бесплатную парковку в черте города, доступ на "выделенки", льготы по транспортному налогу, бесплатное питание на общественных зарядных станциях, скидки при приобретении полиса ОСАГО, скидки или полностью льготный проезд по платным участкам дорог и т.д. Часть этих мер стимулирования, как видим, носит не монетарный характер, то есть не потребует прямых затрат государства или бизнеса.

Развитие электротранспорта, по словам Григория Микрюкова, будет происходить локально - в первую очередь в крупных мегаполисах: в Москве и Санкт-Петербурге. Возможно, присоединятся также Казань, Сочи и Краснодар. В остальных регионах пока нет потенциального спроса и финансовых возможностей. "На развитие зарядной инфраструктуры для каждого из крупных городов может потребоваться 300-500 миллионов рублей, чтобы обеспечить наличие минимального количества станций на основных магистралях города. Кроме того, нужны зарядные станции на связывающих эти города шоссе. Суммарно на начальном этапе для создания стартовых условий для владельцев электрокаров в Москве и Санкт-Петербурге потребуется около 1 миллиарда рублей. Учитывая, что стоимость нового электрокара выше средней, и далеко не автовладельцы все захотят пересесть на него, число потенциальных покупателей будет все равно оставаться небольшим. Опыт других стран показывает, что для активного стимулирования спроса нужен механизм, который нивелирует разницу между электромобилем и автомобилем с ДВС. Однако это имеет смысл при условии организации собственного производства электрокаров внутри страны, а не в ситуации практически 100-процентного импорта. Оценить же стоимость комплексного проекта, предполагающего локализацию, субсидии покупателям, сейчас сложно, но это десятки миллиардов рублей", - сообщил "РГ" эксперт АЦ.

По словам Микрюкова, электрокары - машины дорогие по умолчанию, это касается не только покупателей из РФ. И потому другие страны используют различные инструменты поддержки покупательского спроса. К ним относятся субсидии, гранты, налоговые льготы, бесплатная парковка, скидки на пользование платными дорогами, низкие ставки по кредиту и лизингу. Страховые компании предлагают преференции в рамках "зеленого пакета". Также все страны работают над развитием зарядной инфраструктуры.