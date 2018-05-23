Поверенный в делах Венесуэлы в США повышен до замглавы МИД

Поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Мартинес повышен до заместителя главы МИД Боливарианской Республики. Об этом сообщил руководитель венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса.

"Президент Николас Мадуро решил назначить заместителем министра по делам Северной Америки товарища Карлоса Рона Мартинеса, который до сегодняшнего дня достойно <...> исполнял обязанности поверенного в делах в Вашингтоне", - приводит ТАСС сообщение главы МИД.

Ранее Мадуро объявил временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона персоной нон грата. В течение 48 часов дипломат должен покинуть Боливарианскую Республику. Вернуться на родину должен и руководитель политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.

Вашингтон ввел против Каракаса новые санкции после выборов президента, на которых победил Мадуро.