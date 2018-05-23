Бывшего облвоенкома в Костроме отправили в колонию

Суд в Костроме приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения бывшего областного военкома, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное УФСБ.

По данным ведомства, с 2011 по 2015 годы облвоенком вместе с начальницей юридического отдела организовали незаконный сбор денег с ежеквартальных премий своих подчиненных.

- Работники военного комиссариата, находясь в служебной зависимости от военкома, опасаясь проблем по службе и уменьшения объема положенных им выплат, соглашались исполнять незаконные указания, - говорится в сообщении.

Как выяснилось на следствии и во время суда, всего за пять лет подельники собрали со своих подчиненных более 4 миллионов рублей. Эти деньги они потратили на свои нужды.

В УФСБ уточнили, что осужденный руководил военным комиссариатом Костромской области десять лет. В 2009 году в звании полковника он был уволен с военной службы в запас, а затем в период реформ Министерства обороны Российской Федерации, проводимых Анатолием Сердюковым, находился на руководящей должности как гражданское лицо.

В феврале этого года суд первой инстанции приговорил обвиняемого за злоупотребление полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ к пяти годам заключения, а его бывшую подчиненную - к трем годам колонии, при этом для женщины отсрочили исполнение наказания до 14-летия младшего из детей.

Подсудимые посчитали приговор слишком суровым и обжаловали его в областном суде. Ранее в 2016 году в отношении мужчины был вынесен оправдательный приговор по другому уголовному делу, связанному с предоставлением незаконных отсрочек от призыва.

Костромской областной суд на заседании 22 мая посчитал вину экс-военкома и его подельницы полностью доказанной по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса, смягчив наказание обоим осужденным. За превышение должностных полномочий бывшего руководителя облвоенкомата приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии-поселении, а главу юротдела, у которой на иждивении есть несовершеннолетние дети, - к полутора годам лишения свободы условно.

За последние три года за различные коррупционные преступления по службе в Костромской области обвинительные приговоры получили: военный комиссар Костромы, его подчиненный, начальник отдела призыва военного комиссариата Костромской области, его заместитель, а также начальник отделения призыва военного комиссариата города Буя, Буйского и Сусанинского районов. Всех осужденных на работу принимал осужденный последним облвоенком.