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23.05.2018 22:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ковальчук и Гусев получили награды по итогам сезона КХЛ

Текст: Илья Зубко
В подмосковной Барвихе состоялась церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. Она проходит ежегодно, но поскольку это был 10-й юбилейный розыгрыш, мероприятие получилось особенно торжественным. Среди тех, кто получил награды по итогам сезона, были такие звезды КХЛ, как Илья Ковальчук, Никита Гусев, Джастин Азеведо и Зинэтула Билялетдинов.
Илья Ковальчук (слева) стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ-2017/18, а Никита Гусев признан самым ценным игроком "регулярки". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Илья Ковальчук (слева) стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ-2017/18, а Никита Гусев признан самым ценным игроком "регулярки". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Илья Ковальчук (слева) стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ-2017/18, а Никита Гусев признан самым ценным игроком "регулярки". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

По традиции, на такой церемонии вручают и командные, и индивидуальные призы. Список номинаций был весьма обширным, и вошли в него не только хоккеисты и тренеры, но и судья, руководители и сотрудники клубов, а также все, кто внес серьезный вклад в развитие лиги.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Лауреаты по итогам регулярного чемпионата были известны заранее. К примеру, приз лучшему бомбардиру по системе "гол плюс пас" достался нападающему петербургского СКА Илье Ковальчуку. Он набрал 63 очка (31+32). Лучшим снайпером стал форвард казахстанского "Барыса" Найджел Доус, который поразил ворота соперников 35 раз. Самым результативным защитником сезона является игрок уфимского "Салавата Юлаева" Филип Ларсен - у него 38 очков (11+27). А его партнеры по команде Йоонас Кемппайнен, Линус Умарк и Теему Хартикайнен увозят приз самой результативной тройке нападающих, это звено забросило 42 шайбы. Самым полезным игроком "регулярки" по системе "+/-" стал Максим Шалунов из ЦСКА, его коэффициент полезности составил "+28" в 46 матчах. Ну и наконец, приз "золотая клюшка" самому ценному игроку регулярного чемпионата достался Никите Гусеву из СКА.

По итогам плей-офф самым ценным стал уже форвард казанского "Ак Барса" Джастин Азеведо. Приз лучшему вратарю Кубка Гагарина получил Павел Францоуз из челябинского "Трактора". А новичком года стал другой игрок уральского клуба - 18-летний нападающий Виталий Кравцов. В плей-офф он набрал 11 очков - это в четыре раза больше, чем за весь регулярный чемпионат.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Приз имени Всеволода Боброва самой результативной команде достался СКА - 270 шайб за сезон. А лидеры питерского клуба Павел Дацюк и Никита Гусев также получили награды "За верность хоккею" и "Джентльмен на льду" соответственно. Еще одним "джентльменом", но уже среди защитников, стал игрок омского "Авангарда" Егор Мартынов.

"Золотые шлемы", вручаемые хоккеистам символической сборной сезона, на этот раз распределились так: вратарь - Павел Францоуз ("Трактор"); защитники - Никита Трямкин ("Автомобилист") и Богдан Киселевич (ЦСКА); нападающие - Никита Гусев (СКА), Джастин Азеведо ("Ак Барс") и Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь").

Приз лучшему тренеру справедливо достался Зинэтуле Билялетдинову, который спустя много лет вернул Кубок Гагарина в Казань. Наставник "Ак Барса" уже получал этот приз в 2009 году и стал лишь вторым специалистом, удостоенным данной награды более одного раза. Рекордсмен в этой номинации - Олег Знарок, побеждавший четырежды.

Фото: Завражин Константин
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Среди любопытных номинаций стоит отметить приз "Железный человек", который получает хоккеист, проведший наибольшее количество матчей за три последних сезона. на этот раз им стал Евгений Тимкин из магнитогорского "Металлурга". Кроме того, нашли своих обладателей сразу два приза "Секунда". Александр Елесин из ярославского "Локомотива" забросил самую быструю шайбу сезона уже на пятой секунде. А автором самого позднего гола стал форвард финского "Йокерита" Мика Ниеми, который зажег красный свет за воротами спустя 142 минуты и 19 секунд после начала матча.

Лучшим судьей чемпионата признан Константин Оленин, а линейным судьей года назван Александр Садовников. Наконец, сразу три награды достались представителям нового чемпиона - казанского "Ак Барса". Наиль Маганов получил приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель, Рустем Кашапов увозит приз имени Владимира Пискунова как лучший администратор, а медицинская служба "Ак Барса" в лице Ильмира Хабибрахманова удостоилась приза имени Андрея Зимина "Лучшему врачу команды КХЛ".

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