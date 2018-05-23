Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом

Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает политическим популизмом заявление депутата Верховной рады Нестора Шуфрича о принадлежности Крымского моста государству Украина.

- Подобные заявления не имеют под собой никаких юридических оснований, это политический популизм, - заявил Гемпель RT. - В условиях, когда на Украине все разваливается, украинские политики пытаются отвлечь внимание граждан от насущных проблем в стране. Крымский мост принадлежит России и ее народу, это наше достояние.

Ранее Шуфрич заявил, что мост принадлежит Украине, как и сам полуостров, а все вновь построенные объекты инфраструктуры на территории Крыма - также украинские.

Эти слова показывают сильное брожение в умах украинского истеблишмента: политики не могут выработать единой позиции по отношении к новому объекту. Так Петр Порошенко на днях заявлял, что мост пригодится Украине после воображаемого возвращения полуострова, а депутат рады Игорь Мосийчук накануне предложил и вовсе уничтожить Крымский мост.