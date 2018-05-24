Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing

Из-за занятости на Петербургском международном экономическом форуме президент России не смог ознакомиться с новыми выводами следователей из Нидерландов по катастрофе с малайзийским Boeing в небе над Украиной в июле 2014 года. При этом в любом случае РФ не сможет признать данные расследования, в котором она не участвует. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Могу вам сказать, даже не знакомясь с тем, что там есть, наше отношение к этому делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследовании этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", - цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что в отличие от России в расследовании принимает участие Украина, которая нарушила международные правила, не закрыв воздушное пространство над территорией, где ведутся боевые действия.

"Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании", - заявил Путин.

Он напомнил, что Россия по-прежнему готова участвовать в расследовании катастрофы. Отметим, что Макрон приветствовал эти слова Путина.