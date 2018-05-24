В Ярославле несколько человек отпраздновали победу, к которой шли "со слезами на глазах и с сединой на висках", - победу в многолетней борьбе с чиновниками. После почти 30-летней жизни в кабинетах административного корпуса военного завода они наконец-то получили ключи от квартир.

Для новоселов самая большая роскошь - это кухня и лоджия. Они по сей день не могут поверить, что старые кабинеты - в прошлом, а теперь у них светлые и просторные квартиры. Фото: Ирина Штольба/РГ

Зашли в кабинет и остались

То, что чувствуют эти люди, в основном - немолодые уже женщины, трудно передать словами. Задыхаются от радости и одновременно не могут поверить: неужели правда?

- Когда нам выдали ключи, мы поехали в квартиры, каждую обошли, посмотрели, купили бутылку вина и опять ночь не спали - как раньше перед судами или после очередного пришедшего письма с отпиской от чиновников, - признаются женщины. - Мы никак не можем еще осознать, что это все наше.

"Российская газета" первый раз об их мытарствах написала в 2009 году в статье "Лишние люди" ("РГ" № 4848 от 12.02.2009). Жильцами офиса советского типа работники бывшего ярославского авторемонтного завода минобороны РФ оказались, по сути, случайно. В конце 1980-х годов предприятию требовались гражданские рабочие кадры, и оно привлекало их перспективой быстрого получения жилья. Новый дом для этих целей уже был заложен, и до его сдачи директор завода решил временно разместить семьи новых бесквартирных заводчан на пустовавшем верхнем этаже административного корпуса - в стандартных для того времени кабинетах с окнами во всю стену и коммунальными удобствами в виде одного лишь центрального отопления и электричества. Кран с холодной водой и канализация (туалет) располагались "в конце коридора".

Все карты спутал 1991 год. Жилищные программы замерли, и люди "застряли" в своих кабинетах. Кто смог найти другие варианты - уехал, кто не смог - остался здесь на долгие годы. Между тем ярославский военный завод стал частью ОАО "Оборонсервис" и из федерального государственного унитарного предприятия был преобразован в ОАО "132 ЦАРЗ" - 132-й центральный автомобильный ремонтный завод. А потом из-за отсутствия заказов производство здесь свернули.

Вот если бы все так настойчиво боролись за свои права, может, и власти пересмотрели бы отношение к людям

Как следствие, в 2009 году встала заводская котельная, и накануне зимы обитатели кабинетов остались без водяного отопления. Люди замерзали до ноября, посылая SOS во все инстанции. В результате по распоряжению тогдашнего губернатора Сергея Вахрукова на "жилом" этаже установили электрообогреватели. С тех пор бывшие заводчане согревали свои жилища только электричеством, из-за чего в одном из кабинетов проводка однажды не выдержала и загорелась. А поскольку окна здесь не в меру большие, в морозы в помещениях все равно не бывало выше десяти градусов тепла.

Из-за отсутствия отопления здание стало разрушаться: на стенах в конторском коридоре вырос даже не грибок, а настоящие грибы - на ножках и со шляпками, потекла крыша, холодную воду в двух общих санузлах зимой приходилось оставлять "на проток" - чтобы не замерзла в кранах.

Шкаф отписок

Поняв, что ничего хорошего в будущем ждать не приходится, жильцы, что называется, "подали голос". Через суд они добились, чтобы западное региональное управление жилищного обеспечения минобороны РФ в 2013 году заключило с ними договоры соцнайма. Потом, поскольку городская межведомственная комиссия признала помещения непригодными для проживания, они потребовали от оборонного ведомства обеспечить их нормальными квартирами. И в январе 2017 года они одержали победу в суде. Да только решение не исполнялось до последнего времени…

Борьба за право на человеческое жилье заняла годы. Суды - мера крайняя. До них были неисчислимые попытки решить проблему путем обращений, запросов и жалоб в структурные подразделения минобороны, к районным, городским, областным властям, в прокуратуры. Однако оборонное ведомство заявляло, что обеспечивает жильем только военнослужащих. На запрос "РГ" в 2016 году оттуда пришел тоже очень неутешительный ответ: "Граждане, проживающие на территории ОАО "132 ЦАРЗ", не состоят на учете в органах жилищного обеспечения минобороны России, в связи с чем минобороны не имеет правовых оснований по обеспечению гражданского персонала ОАО "132 ЦАРЗ" жилыми помещениями".

Местные власти, со своей стороны, утверждали, что тоже таких оснований не имеют… Бумажный итог этой многолетней волокиты занял у жительницы одного из кабинетов Татьяны Хренковой целый шкаф. И только обращение сначала к региональному уполномоченному по правам человека, а потом и к федеральному сдвинуло это вконец заржавевшее дело с мертвой точки. Еще в середине нынешнего апреля жильцы кабинетов получили из западного регуправления жилищного обеспечения очередной ответ, что "на сегодняшний день в Ярославле отсутствуют свободные к заселению жилые помещения, соответствующие требованиям судебного постановления, поэтому исполнить решение суда не представляется возможным", а 11 мая им уже… вручали ключи от бывших служебных квартир в домах минобороны на улице Батова. Пока пяти однокомнатных. Две квартиры большей площади для остальных еще надо подыскать. Но это уже "дело техники". Победившие в "поединке" женщины признаются, что от такой хорошей новости у них даже подкосились ноги…

"Исполните решение суда!"

- Мы, конечно, падали духом, но потом снова брали себя в руки и не отступали, - рассказывает главный "двигатель" всего процесса Татьяна Хренкова. - Даже когда совсем, казалось, попадали в тупиковую ситуацию, не позволяли себе отчаиваться. У нас была такая позиция: исполните решение суда. Если решения судов не исполняются, то какой смысл вообще в судебной системе, надо сокращать всех судей. Зачем они?

Это сейчас они знают все нюансы и правила переписки с "инстанциями", а поначалу робели, не умели правильно формулировать свои требования, по пять раз переписывали коллективные письма. Но, благо, нашелся адвокат, который "деньги не тянул", а реально помогал и подсказывал. Если бы не нечаянная радость в виде отдельных благоустроенных квартир в 39 "квадратов" каждая, впереди, говорят женщины, был бы Верховный суд. Поскольку у минобороны квартир для них не было, они предложили "натуру" заменить на денежные выплаты, чтобы купить жилье самостоятельно. Дзержинский районный суд Ярославля встал на их сторону, а областной определение районного отменил на том основании, что срок "натурального" решения вопроса не истек. Обжаловать определение судебной коллегии по гражданским делам Яроблсуда "боевые подруги" и собирались в вышестоящей инстанции - документы оставалось туда только отвезти…

- Мы готовы были идти до конца. Были настроены на Верховный суд и дальше - возможно, на ЕСПЧ. Решили ни за что не отступать, пока своего не добьемся! - категорично заявляют женщины. Хотя "боевые действия" отняли у каждой из них немало сил и здоровья. И вдруг делают вывод:

- Вот если бы все, чьи проблемы власти не решают, так настойчиво боролись за свои права, может, и власти наши пересмотрели отношение к людям…

Чиновникам и гражданам при желании будет на чем поучиться: кипу бумажной переписки жильцов советского офиса уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин предложил передать в его аппарат - "в качестве образчика того, как надо отстаивать свои права".

Комментарий

Сергей Бабуркин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области:

- Этим делом долгое время занимались разные инстанции: районные, городские, региональные власти, военная и гражданская прокуратуры, суды, судебные приставы. Довести его до позитивного логического завершения помогло соединение усилий разных ведомств при мощном акценте, который сделала федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова. В ноябре 2017 года заявительницы напрямую общались с ней из нашего офиса по видеоконференцсвязи. Я очень рад, что мы смогли поставить в этом деле точку, вернее - восклицательный знак, говорящий о том, что мы имеем права и имеем возможности эти права отстаивать.