Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы

Следствие в Костромской области предъявило жителю поселка Караваево обвинение в убийстве второклассницы, тело которой нашли на берегу реки, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По версии следствия, 16 мая ранее судимый житель костромского поселка Караваево предложил восьмилетней соседской девочке подвезти ее до школы. Девочка мужчину не опасалась, поскольку давно его знала: семьи жили на одной лестничной площадке.

Увидев, что вместо школы сосед везет ее в неизвестном направлении, второклассница стала кричать и пыталась выйти из машины. Тогда таксист ударил ее по лицу. Доехав до берега реки Сендеги, он вытащил девочку из автомашины и задушил.

- С целью сокрытия следов преступления он переместил тело в кусты и накрыл ветками, а школьный рюкзак выбросил в реку, после чего с места преступления скрылся, - сообщили в СК.

Когда тело малышки нашли случайные прохожие, на поиски злоумышленника были брошены усиленные наряды полиции. Подозреваемого удалось задержать в тот же день.

По ходатайству следствия суд принял решение о его аресте сроком на два месяца. По факту убийства ребенка в СК возбудили дело, ведением которого занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Весть о гибели школьницы вызвала шок в поселке, где она жила. Соседи и одноклассники стали приносить цветы и игрушки к ограде Караваевской школы, где училась погибшая.

Сейчас следователи устанавливают мотивы совершения преступления, назначено несколько экспертиз. 24 мая задержанному предъявлено обвинение в убийстве ребенка по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.

Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.