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24.05.2018 19:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Следствие в Костромской области предъявило жителю поселка Караваево обвинение в убийстве второклассницы, тело которой нашли на берегу реки, сообщает региональное Следственное управление СКР.

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По версии следствия, 16 мая ранее судимый житель костромского поселка Караваево предложил восьмилетней соседской девочке подвезти ее до школы. Девочка мужчину не опасалась, поскольку давно его знала: семьи жили на одной лестничной площадке.

Увидев, что вместо школы сосед везет ее в неизвестном направлении, второклассница стала кричать и пыталась выйти из машины. Тогда таксист ударил ее по лицу. Доехав до берега реки Сендеги, он вытащил девочку из автомашины и задушил.

- С целью сокрытия следов преступления он переместил тело в кусты и накрыл ветками, а школьный рюкзак выбросил в реку, после чего с места преступления скрылся, - сообщили в СК.

Когда тело малышки нашли случайные прохожие, на поиски злоумышленника были брошены усиленные наряды полиции. Подозреваемого удалось задержать в тот же день.

По ходатайству следствия суд принял решение о его аресте сроком на два месяца. По факту убийства ребенка в СК возбудили дело, ведением которого занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

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Весть о гибели школьницы вызвала шок в поселке, где она жила. Соседи и одноклассники стали приносить цветы и игрушки к ограде Караваевской школы, где училась погибшая.

Сейчас следователи устанавливают мотивы совершения преступления, назначено несколько экспертиз. 24 мая задержанному предъявлено обвинение в убийстве ребенка по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.

Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

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