В Якутии после убийства пяти человек объявлен траур

В Хангаласском районе Якутии объявлен трехдневный траур после убийства пяти человек в селе Булгунняхтах, сообщили "Интерфаксу" в правительстве республики.

Напомним, около 14 часов по местному времени (8.00 по мск) 65-летний житель села, вооружившись охотничьим ружьем "Вепрь", расстрелял в двух домах пятерых своих соседей: трех мужчин, женщину и 10-летнего ребенка. Затем мужчина вернулся домой и покончил с собой.

По факту массового убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Убийца прожил в селе более 10 лет, слыл нелюдимом и жил в доме с заколоченными окнами.