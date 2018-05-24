В Петербурге обвиняемому в теракте продлили арест

В Петербурге Калининский районный суд продлил содержание под стражей Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в подрыве самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток", сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Лукьяненко инкриминируют совершение теракта: по версии обвинения, он изготовил и привел в действие самодельное устройство у камер хранения в магазине "Перекресток" 27 декабря минувшего года. По счастью, никто не погиб, однако 18 человек с травмами разной степени тяжести попали в больницу, магазину был причинен материальный ущерб. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы.

В пресс-службе отметили, что "Калининский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ". Эта статья предусматривает наказание за совершение теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. Содержание под стражей подсудимому продлили по 24 июля 2018 года.

Ранее пресс-служба сообщала, что обвиняемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза, однако о ее результатах пока ничего не говорится. Не сообщается и о мотивах противоправных действий Лукьяненко.