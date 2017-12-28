Смольный заявил о 14 пострадавших при взрыве в супермаркете

Правительство Петербурга представило обновленные данные по числу пострадавших при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной, за помощью специалистов обратилось 14 человек. При этом один из них отказался от помощи медиков на месте.

Четверо пострадавших были направлены в Александровскую больницу, на сегодняшний день в стационаре остаются двое в состоянии средней тяжести. Пять человек отвезли в Елизаветинскую больницу. Четверых выписали, остался один раненый также в состоянии средней тяжести. Еще четверых госпитализировали в Мариинскую больницу - после выписки одного пациента там лежат трое, у всех состояние средней тяжести ближе к удовлетворительному.

Сейчас комитет по социальной политике готовит документы для выплаты материальной помощи пострадавшим - каждому из них Смольный пообещал выплатить по 300 тысяч рублей. Тем временем отдел социальной защиты населения Калининского района вышел на связь со всеми потерпевшими и их родственниками.

Напомним, взрыв в магазине "Перекресток" прогремел накануне вечером. Мощность самодельной бомбы с поражающими элементами составила от 150 до 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Сегодня президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.