СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар

Один из военных аэродромов в Сирии подвергся ракетному обстрелу, однако системы ПВО отразили удар. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию и не позволили снарядам достичь своих целей", - заявил он.

Кто именно нанес удар и какой аэродром подвергся атаке, источник не уточнил. По данным агентства, звуки взрывов были слышны в окрестностях военной базы Дабаа.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что международная коалиция во главе с США нанесла удары по двум объектам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор - неподалеку от границы с Ираком. Однако американские военные заявили, что ничего не знают об этом. "У нас нет оперативной отчетности о том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по правительственным объектам в Сирии", - отметил представитель центрального командования.