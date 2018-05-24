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Вышел новый трейлер сериала о знаменитом ученом-оккультисте

Новость 24.05.2018, 17:21 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Огненные ритуалы, ревущие турбины и домашние козлята: вышли новые постер и трейлер сериала от Ридли Скотта про неординарного ученого, химика, космического инженера и астронома-телемита "Странный ангел".

Фото: youtube.com/ October Coast
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За постановку картины об одном из самых странных и знаменитых поклонников учения Алистера Кроули из научной среды - Джека Парсонса - отвечает талантливый Дэвид Лоури ("История призрака").

Сценарий по мотивам романа Джорджа Пендла подготовил Марк Хейман ("Черный лебедь"). Компания Ридли Скотта спродюсирует шоу.

В число достижений эксцентричного ученого входят изобретение двигателя на реактивной тяге и разработки по части твердого ракетного топлива, а его научные труды позволили серьезно ускорить освоение космоса. За выдающиеся профессиональные достижения в честь него назвали кратер на Луне.

Однако параллельно своей научной деятельности он также успел проявить иначе: интересовался коммунизмом, вступил в Орден восточных тамплиеров, пытался вызвать дьявола (а по некоторым слухам - даже родственников рогатого), критиковал власть и нередко практиковал сексуально-каббалистические ритуалы.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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После некоторых из них будущий основатель саентологии Л. Рон Хаббард нескромно увел у ученого его любовницу, после чего Парсонс попытался "наложить проклятие" на своего вероломного соперника.

Его личность была столь спорной и противоречивой, что один из создателей "Твин Пикс" Марк Фрост увековечил его в одной из своих книг.

Ученый погиб во время одного из своих домашних экспериментов.

Откровенный трейлер доступен на YouTube.

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