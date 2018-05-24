Вышел новый трейлер сериала о знаменитом ученом-оккультисте

Огненные ритуалы, ревущие турбины и домашние козлята: вышли новые постер и трейлер сериала от Ридли Скотта про неординарного ученого, химика, космического инженера и астронома-телемита "Странный ангел".

За постановку картины об одном из самых странных и знаменитых поклонников учения Алистера Кроули из научной среды - Джека Парсонса - отвечает талантливый Дэвид Лоури ("История призрака").

Сценарий по мотивам романа Джорджа Пендла подготовил Марк Хейман ("Черный лебедь"). Компания Ридли Скотта спродюсирует шоу.

В число достижений эксцентричного ученого входят изобретение двигателя на реактивной тяге и разработки по части твердого ракетного топлива, а его научные труды позволили серьезно ускорить освоение космоса. За выдающиеся профессиональные достижения в честь него назвали кратер на Луне.

Однако параллельно своей научной деятельности он также успел проявить иначе: интересовался коммунизмом, вступил в Орден восточных тамплиеров, пытался вызвать дьявола (а по некоторым слухам - даже родственников рогатого), критиковал власть и нередко практиковал сексуально-каббалистические ритуалы.

После некоторых из них будущий основатель саентологии Л. Рон Хаббард нескромно увел у ученого его любовницу, после чего Парсонс попытался "наложить проклятие" на своего вероломного соперника.

Его личность была столь спорной и противоречивой, что один из создателей "Твин Пикс" Марк Фрост увековечил его в одной из своих книг.

Ученый погиб во время одного из своих домашних экспериментов.

Откровенный трейлер доступен на YouTube.