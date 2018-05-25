Дума может отказаться ввести уголовное наказание за соблюдение санкций

Госдума, скорее всего, пойдет навстречу бизнесу, который возражает против введения уголовной ответственности за соблюдение санкций. Таким мнением на "полях" ПМЭФ-2018 поделился первый зампред ГД Александр Жуков.

Речь идет о законопроекте, которым предлагалось ввести крупные штрафы, а также лишать свободы за отказ в сделках и другие действия в рамках исполнения санкций. Максимальное наказание для руководства таких компаний могло бы составить четыре года тюрьмы.

Второе чтение законопроекта не состоялось, потому что бизнес запросил консультаций. В результате Совет по законотворчеству (деловые круги и эксперты) предложили смягчить наказание, в основном переведя его в сферу действия КоАП.

Отвечая на вопрос, пойдут ли депутаты навстречу бизнесу в этой ситуации, Жуков сказал журналистам: "Я думаю, что да". Он уточнил, что парламентарии и предприниматели "еще раз соберутся".

Вторая часть законопроекта - о наказании за пособничество в введении санкций против РФ - вызвала куда меньше возражений у экспертов. За это предполагается до трех лет лишения свободы.