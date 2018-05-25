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Власть
25.05.2018 11:58
Текст: Татьяна Замахина

Дума может отказаться ввести уголовное наказание за соблюдение санкций

Госдума, скорее всего, пойдет навстречу бизнесу, который возражает против введения уголовной ответственности за соблюдение санкций. Таким мнением на "полях" ПМЭФ-2018 поделился первый зампред ГД Александр Жуков.

Речь идет о законопроекте, которым предлагалось ввести крупные штрафы, а также лишать свободы за отказ в сделках и другие действия в рамках исполнения санкций. Максимальное наказание для руководства таких компаний могло бы составить четыре года тюрьмы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА-Новости
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Второе чтение законопроекта не состоялось, потому что бизнес запросил консультаций. В результате Совет по законотворчеству (деловые круги и эксперты) предложили смягчить наказание, в основном переведя его в сферу действия КоАП.

Отвечая на вопрос, пойдут ли депутаты навстречу бизнесу в этой ситуации, Жуков сказал журналистам: "Я думаю, что да". Он уточнил, что парламентарии и предприниматели "еще раз соберутся".

Вторая часть законопроекта - о наказании за пособничество в введении санкций против РФ - вызвала куда меньше возражений у экспертов. За это предполагается до трех лет лишения свободы.

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