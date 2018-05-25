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25.05.2018 18:08
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" возместит стоимость билетов фанатам, не попавшим в Киев

Текст: Данила Жиляев

Английский "Ливерпуль" возместит стоимость билетов болельщикам команды, которые не попадут на финал Лиги чемпионов в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее, напомним, стало известно, что около тысячи болельщиков "мерсисайдцев" не смогут вылететь в Киев из-за конфликта британской туристической компании и украинских авиационных властей. Фанаты смогут получить средства за билеты на матч в кассе стадиона "Энфилд", а также по почте.

Фото: AP
Почему многие болельщики отказались ехать на финал ЛЧ в Киев

"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов встретится с "Реалом", однако мадридский клуб тоже не досчитается болельщиков на трибунах. Порядка двух тысяч фанатов "сливочных" приняли решение отказаться от поездки в Киев в связи с завышенными ценами на жилье.

Финал Лиги чемпионов состоится в украинской столице 26 мая. Встреча "Ливепруля" и "Реала" начнется в 21:45 по московскому времени.

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