Макрон в Санкт-Петербурге раскритиковал решения президента США

Решение Соединенных Штатов перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, которое всколыхнуло беспорядки в регионе, было ошибочным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Я сказал открыто, что это ошибочное решение. Я не думаю, что мы сегодня должны дестабилизировать ситуацию в регионе, которая основана на очень ясных принципах, определенном балансе. Я, естественно, поддерживаю решение, которое связано с созданием двух государств. Франция всегда была привержена этому решению, и никогда не нужно забывать о народах, которые там проживают", - цитирует Макрона РИА Новости.
По словам французского лидера, в этом случае необходимо вести политику переговоров, которые бы позволили признать границы Израиля и Палестины, каждому из государств иметь свою столицу и жить друг с другом в мире.
"Поэтому мне кажется, что решение о переносе посольства было не очень правильным и желаемым. Мы сожалеем об этом", - заключил Макрон.
Кроме того, он заявил, что Франция выступает против принципа экстерриториальности санкций, к которому склоняют Европу США.
"Франция и Европа против принципа экстерриториальности. Мы уже пострадали из-за этого в прошлом", - приводит ответ Макрона о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном "Интерфакс".
Он добавил, что разделяет позицию российского президента Владимира Путина о том, что в таких условиях государствам сложно сотрудничать друг с другом.
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