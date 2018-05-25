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Официально: 25-й фильм про Бонда снимет режиссер "На игле" Дэнни Бойл

Новость 25.05.2018, 13:16 | Текст: Олег Усков

Если у кого-то и были в этом сомнения, то минимальные, а теперь и те развеяны: 25-й, юбилейный (и пока безымянный) фильм про суперагента 007 Джеймса Бонда снимет режиссер дилогии "На игле" Дэнни Бойл.

Об этом сообщает Deadline, сославшись про продюсеров серии Майкла Уилсон и Барбару Брокколи.

Фото: kinopoisk.ru
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Финальный вариант сценария написали Бойл и Джон Ходж.

Международным прокатом фильма, выбив право в борьбе, займется студия Universal (ранее им занималась Sony).

Съемки стартуют в декабре. Премьера "Бонда 25" - 8 ноября следующего года.

Сэр Джеймс Бонд, коммандер ВМФ Великобритании, авантюрист, трюкач, любитель женщин и выпивки - плод трудов британского писателя Яна Флеминга.

Серия фильмов о Бонде - "бондиана" - одна из самых продолжительных в истории кино, выходит с 1962-го.

За эти годы киносериал принес своим создателям более семи миллиардов долларов.

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