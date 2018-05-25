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25.05.2018 09:25
Рубрика: Власть

Путин удивлен, что РФ не допускают к расследованию крушения лайнера MH17

Российская сторона внимательно отнесется к промежуточным выводам международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера над Донбассом. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Только после ознакомления с материалами можно будет давать оценку. "Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - цитирует главу государства РИА Новости.

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Путин напомнил, что Россию не допускают к расследованию, а признать результаты можно лишь получив возможность полноценной работы в следствии. Москва неоднократно предлагала провести объективное совместное расследование трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", - отметил Путин. При этом в работе международной группы принимает участие Киев, не закрывший воздушное пространство над зоной боевых действий.

Напомним, что голландские эксперты предположили, что самолет был сбит комплексом "Бук", принадлежащим российской ракетной бригаде. Минобороны РФ не согласилось с такими выводами.

Boeing 777, летевший по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года во время пролета над Донецкой областью. В результате крушения погибли 298 человек.

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