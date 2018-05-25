Новый документ о приоритетных сферах развития СГ подпишут в июне

Россия и Беларусь намерены подписать в июне новый документ о приоритетных направлениях развития Союзного государства до 2022 года, сообщил РИА Новости Госсекретарь СГ Григорий Рапота, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что Беларусь и Россия в конце мая планируют подписать так называемое усеченное соглашение о взаимном признании виз, которое будет действовать на время Чемпионата мира по футболу 2018 года и II Европейских игр 2019 года. "Проект этого соглашения почти готов. Предполагается, что оно вступит в силу с 1 июня, а подписано будет в конце мая. При этом стороны продолжат работу над большим соглашением о взаимном признании виз", - сказал Рапота.

По его словам, перед нами вообще стоит задача - создания единого миграционного пространства.

"Важным его элементом как раз и являются упомянутые соглашения. Потом нужна гармонизация всех наших действий, взаимоотношений с третьими странами, по-другому не получится. Если нам не гармонизировать наши миграционные отношения с ними трудно будет выстроить единое пространство…. Есть план действий, и мы будем в частности на высшем госсовете принимать новые документ - приоритетные направления Союзного государства на 2021 и 2022 год, где все это обозначено", - отметил Рапота.

Госсекретарь добавил, что ключевыми направлениями в развитии обоих государств должно стать сотрудничество в области высоких технологий и научно-техническом прогрессе.

"Здесь нам есть в чем помочь другу другу, как двум государствам. Но за ним следует много конкретных шагов, которые должны быть - это и возрастание роли межакадемического совета, вообще роли научного сообщества в выработке стратегии научно-технического прогресса, иначе мы обречены на отставание", - заявил госсекретарь СГ.