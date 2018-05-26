Из-за дальнобойщиков в Бразилии отменили более 100 авиарейсов

В Бразилии из-за дефицита авиационного керосина отменили 115 авиарейсов. Нарушена работа 12 аэропортов по всей стране.

Больше всего не повезло пассажирам, купившим билеты на рейсы компаний Latam и Azul. Как отмечает ТАСС, поставки керосина в достаточном количестве будут организованы в лучшем случае через сутки.

Напомним, общенациональная забастовка дальнобойщиков началась 21 мая, когда компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. Протесты привели к дефициту бензина, дизельного топлива и некоторых продуктов питания.