Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией

Не переступать в отношениях с Россией "красную черту" призвал западные страны президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе беседы с руководителями мировых информагентств, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.
Путин напомнил, что подразделения Североатлантичесвкого альянса НАТО уже практически вплотную подобрались к границам России.
"У нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", - цитирует президента РИА Новости.
Он добавил, что Западу необходимо относиться с уважением к интересам России.
"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", - сказал Путин.
Отметим, что в ходе того же мероприятия российский лидер категорически опроверг какое-либо вмешательство страны в дела других государств, в частности, Brexit, ситуацию в Каталонии или американские выборы. Кроме того, на пленарном заседании ПМЭФ Путин отметил, что санкции и другие попытки сдерживания России предпринимаются Западом для того, чтобы сдержать развитие военных технологий государства.
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