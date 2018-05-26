Повредивший картину в Третьяковке воронежец был пьян

"Приехал посмотреть на нее [картину], в восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 граммов водки. Водку не пью, вот и накрыло", - заявил он на допросе, видеозапись которого распространила в субботу пресс-служба МВД РФ.

Мужчина, имя которого пока не называется, заявил, что осознает тяжесть своего поступка. В то же время он объяснил его желанием восстановить историческую достоверность. Напомним, на поврежденной картине изображены страдания царя Ивана IV Грозного, который в порыве гнева убил своего сына. Между тем, историки до сих пор активно спорят, действительно ли царевич Иван погиб от руки отца.

Напомним, инцидент произошел перед закрытием галереи - в пятницу, около 21:00. Мужчина схватил в помещении музея металлический столбик ограждения, разбил им стекло и нанес повреждения полотну. О произошедшем в полицию сообщил охранник. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний воронежец, приехавший в Москву и находившийся в столице без регистрации. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.

Добавим, что, по сведениям источника "Интерфакса", вандал является лицом без определенного места жительства, но судимости не имеет и на учете в психиатрических учреждениях не стоит.

"Картине нанесены серьезные повреждения, - цитирует ТАСС пресс-службу Третьяковской галереи. - Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича". При этом "по счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали".

Любопытно, что картина Репина, которая больше известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына", за последние 105 лет уже подвергалась вандализму. В январе 1913 года полотно размером 199,5 на 254 см трижды ударил ножом 29-летний иконописец и старообрядец Абрам Балашов. Тогда еще живому художнику пришлось восстановить поврежденные фрагменты.