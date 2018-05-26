Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина

Поврежденную вандалом в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" можно восстановить. Такое мнение высказала замруководителя научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

"Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно, подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя", - цитирует специалиста РИА Новости.

Однако Темерина воздержалась от ответа, сколько времени может понадобиться на реставрацию. Это зависит от ее сложности, поскольку может потребоваться, например, так называемая дублировка холста.

Впрочем, "это все можно сделать, реставраторы способны и не на такое", заверила специалист.

Напомним, картина Репина в Третьяковке была повреждена нетрезвым 37-летним мужчиной, приехавшим в столицу из Воронежа. Он схватил в галерее оградительный металлический столбик, разбил им стекло и повредил полотно. Позже на допросе он пояснил, что таким образом хотел восстановить историческую справедливость, которой нет в эпизоде, изображенном художником.