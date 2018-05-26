Новости

Видео: Донской силач сдвинул поезд весом 388 тонн 16:01
Столтенберг назвал сроки заседания Совета Россия-НАТО 16:00
ДНР опровергла заявления ВСУ о взятии населенного пункта под Донецком 15:34
В расположение сборной России прибыли допинг-офицеры ФИФА 15:30
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина 15:21
США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации 15:07
Пограничники Беларуси освоили новые методы интеллектуальной защиты границы 15:02
Ожидаемая телеаудитория ЧМ-2018 - 3 млрд человек 14:55
Алексей Сорокин возглавит оргкомитет по подготовке к Евро-2020 14:49
Виталий Мутко может оставить футбольную деятельность через 3-4 месяца 14:31
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией 14:25
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок 14:23
В Удмуртии произошел пожар в исправительной колонии 14:12
В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление 13:50
Власти расскажут, кто и как сможет не платить курортный сбор 13:50
Чулпан Хаматова исполнит роль Доктора Лизы в новом фильме 13:39
В Трансильвании откопали странную челюсть 13:29
Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе 13:25
АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4 13:10
По Крымскому мосту проедут потомки Николая II 13:10
Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов 12:27
В Киргизии приготовили бешбармак для Гиннесса 12:19
Чистый доход РФС в 2017 году составил 161,7 млн рублей 12:08
Самая ценная часть картины "Иван Грозный и сын его Иван" не пострадала 11:47
Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 15:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина

Поврежденную вандалом в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" можно восстановить. Такое мнение высказала замруководителя научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

"Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно, подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя", - цитирует специалиста РИА Новости.

Фото: youtube.com
Повредивший картину в Третьяковке воронежец был пьян

Однако Темерина воздержалась от ответа, сколько времени может понадобиться на реставрацию. Это зависит от ее сложности, поскольку может потребоваться, например, так называемая дублировка холста.
Впрочем, "это все можно сделать, реставраторы способны и не на такое", заверила специалист.

Напомним, картина Репина в Третьяковке была повреждена нетрезвым 37-летним мужчиной, приехавшим в столицу из Воронежа. Он схватил в галерее оградительный металлический столбик, разбил им стекло и повредил полотно. Позже на допросе он пояснил, что таким образом хотел восстановить историческую справедливость, которой нет в эпизоде, изображенном художником.

Главное сегодня

Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения
Трамп заявил о продолжении переговоров с Северной Кореей