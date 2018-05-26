Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada начала продажи автомобилей в еще одной стране 25.05.2018
Volkswagen рассекретил дизайн "народного кроссовера" для России 24.05.2018
Новый кроссовер Ford EcoSport оказался дешевле прежнего 24.05.2018
Uber прекратит испытания беспилотных автомобилей в Аризоне 24.05.2018
26.05.2018 09:50
Рубрика: Легковые авто

Toyota C-HR стал самым бюджетным кроссовером марки в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

1 июня Toyota начнет принимать заказы в России на новый компактный кроссовер C-HR. Как сообщает пресс-служба японского бренда, автомобиль будет доступен от 1 299 000 рублей.

Таким образом, C-HR стал самым бюджетным кроссовером в линейки бренда в нашей стране. Очень популярный у россиян RAV4 можно купить от 1 449 00 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota выпустила фургон Land Cruiser Prado

Новая модель получила турбомотор объемом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил. Агрегатируется двигатель с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором. Также будет возможность заказать автомобили с двухлитровыми "атмосферниками" с отдачей 145 л.с, который сочетается только с вариатором. Кроссовер предложат как с передним, так и с полным приводом.

Toyota C-HR - уже третий автомобиль на российском рынке, созданный в рамках Новой Глобальной Архитектуры Toyota (TNGA).

Автомобиль будет доступен для заказа в трех комплектациях, более подробную информацию японцы обещают опубликовать 1 июня.

Кстати, корреспонденту "РГ" минувшим летом довелось внимательно рассмотреть этот кроссовер на грузинских дорогах, и он оказался гораздо крупнее, нежели кажется на снимках.

Фото: www.toyota.ru
Эксперт: Toyota Camry перестала быть "машиной-диваном"

По силуэту C-HR напоминает купеобразный BMW X4, по вычурности дизайна - Nissan Juke, а по размерам находится аккурат между этими автомобилями. По логике вещей, новинка Toyota будет соперничать именно с Juke, но у нее будет несомненное преимущество - полный привод.

Отметим, что необходимое для запуска в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для Toyota C-HR было получено еще в начале 2017 года.

Ранее Toyota начала продажи в нашей стране нового поколения Camry. 

Фото: Пресс-служба Toyota.
Тест-драйв Lexus NX: Что изменилось в японском кроссовере
Kia Stinger: Тест-драйв самой быстрой и стильной Kia в истории
#Toyota